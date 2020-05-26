26.05.2020 (08:45)

В Севастополе наградили моряков-черноморцев спасших тонущего рыбака

В штабе Черноморского флота прошло торжественное мероприятие, в ходе которого были вручены медали «За спасение погибающих на водах» военнослужащим большого десантного корабля (БДК) «Орск», оказавшие помощь тонущему человеку.

Вручение наград осуществили командующий Черноморским флотом вице-адмирал Игорь Осипов и Начальник Главного управления МЧС России по г. Севастополю, полковник внутренней службы Дмитрий Козлов.

Военнослужащие предотвратили трагедию в начале апреля текущего года в акватории Севастопольской бухты. Маломерное плавсредство, движущееся под управлением гражданского лица из Инкермана в сторону бухты Голландия, в результате сильного порыва ветра перевернулось, и её владелец оказался в воде. Командир БДК «Орск» принял решение об оказании помощи тонущему рыбаку и к месту нахождения человека в воде с корабля был отправлен катер.

В результате слаженных действий военнослужащими был спасён владелец рыбацкой лодки 1956 года рождения.

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