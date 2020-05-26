26.05.2020 (08:30)

Экипаж малого ракетного корабля «Ингушетия» провел учение по противовоздушной обороне в акватории Чёрного моря

Экипаж малого ракетного корабля (МРК) «Ингушетия» Черноморского флота (ЧФ) провел учение по противовоздушной обороне (ПВО) в акватории Чёрного моря.

Учение прошло в обеспечении пары многоцелевых истребителей Су-30СМ из состава морского штурмового авиационного полка ЧФ.

По замыслу учения самолёты, выступающие в роли условного противника, должны нанести ракетный удар по кораблю, а экипаж МРК отразить нападение и уничтожить воздушную угрозу.

В ходе мероприятия боевой расчёт ПВО МРК «Ингушетия» обнаружил угрозу с воздуха, экипаж выполнил постановку активных и пассивных помех с использованием средств радиоэлектронной борьбы, однако экипажи Су-30СМ продолжили попытки нанесения авиаудара по кораблю.

Используя данные средств наведения, боевой расчёт ракетно-артиллерийской боевой части корабля взял цели на сопровождение и условно уничтожил самолёты противника путём применения ракетного и артиллерийского вооружения.

Учение прошло в акватории Чёрного моря, в соответствии с планом боевой подготовки сил флота.

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