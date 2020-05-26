26.05.2020 (08:15)
Специалисты РХБ защиты ВВО провели специальную обработку объектов приборостроительного завода в Улан-Удэ
Военнослужащие подразделений радиационной, химической и биологической защиты Восточного военного округа в Республике Бурятия, провели специальную обработку зданий, сооружений и прилегающей к ним территории Улан-Удэнского приборостроительного завода, с целью профилактики и недопущения распространения вирусной инфекции.
Дезинфекции были подвергнуты административные здания и внутренние помещения завода, производственные цеха, проходная, всего порядка 60 тысяч квадратных метров.
С помощью новых авторазливочных станций АРС-14КМ, предназначенные для дегазации, дезактивации и дезинфекции вооружения и военной техники, отдельных участков местности и дорог была обработана прилегающая территория приборостроительного завода.
Дезинфекция направлена на обеспечение безопасности сотрудников, причастных к выполнению государственного оборонного заказа.
Профилактические мероприятия по дезинфекции завода будут проводиться на регулярной основе до улучшения эпидемиологической обстановки в регионе.
Для дезинфекции используется специальный раствор для обработки зданий, помещений и сотрудников производственного завода, который распыляется в помещениях с помощью специальных устройств.