26.05.2020 (08:00)

Специалисты РХБ защиты ВВО проводят спецобработку авиационной техники, прибывающей в Республику Бурятию на аэродром Восточный

На аэродроме «Восточный» Восточного военного округа (Республике Бурятия), силами отрядов радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты проводится санитарная обработка самолетов военно-транспортной авиации, прибывающих из центральной части России, Сибири и Дальнего Востока с призывниками и выпускниками военных учебных центров.

Каждый самолёт военно-транспортной авиации, выполнивший посадку на аэродроме «Восточный», проходит тщательную обработку дезинфицирующими растворами «ДТС-ГК». Обработке подвергаются посадочные места в салоне самолета, фюзеляж, трап.

После высадки личного состава из воздушного судна, военные медицинские специалисты проводят обязательную бесконтактную термометрию каждого военнослужащего.

Всего специалистами РХБ защиты планируется обработать около 20 воздушных судов.

Помимо этого, проводятся мероприятия по дезинфекции автомобильного транспорта, перевозящего личный состав.

Для выполнения дезинфекции на аэродромах привлечено 10 военнослужащих, задействовано две единицы специальной техники.

Ежедневно применятся свыше 400 литров дезинфицирующего средства ДТС-ГК.

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