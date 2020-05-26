26.05.2020 (07:45)
Отряд специалистов войск РХБЗ ВВО выдвинулся в г.Шимановск Амурской области для ликвидации вспышки вирусной инфекции
Специалисты войск радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты общевойсковой армии Восточного военного округа продезинфицируют объекты г. Шимановск Амурской области, в котором зарегистрирована вспышка вирусной инфекции.
Решением командующего войсками Восточного военного округа генерал-лейтенанта Геннадия Жидко уже сформирована группировка специалистов РХБ защиты, которая приступила к совершению 200 километрового марша. В составе отряда подразделения специальной обработки и жизнеобеспечения. Всего около 40 военнослужащих и более 15 единиц техники.
Для производства дезинфекционных работ будут задействованы современные машины АРС-14КМ и рецептуры растворов, которые хорошо себя зарекомендовали при ликвидации вспышек инфекции в других регионах. Расчеты военнослужащих имеют необходимую квалификацию и значительный опыт.