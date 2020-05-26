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26.05.2020 (07:30)

В общевойсковом объединении ВВО в Забайкалье на летний режим эксплуатации переведено около 3 тыс. единиц военной техники

В соединениях общевойскового объединения Восточного военного округа, дислоцируемого в Забайкальском крае, завершена подготовка к летнему периоду обучения, который начнется 1 июня.

В соединениях и воинских частях объединения проведены инструкторско-методические и командирские сборы с офицерским, сержантским составом и отдельными категориями специалистов. Завершен ремонт, обслуживание переносной и приказарменной учебно-материальной базы. Переведено на летний период эксплуатации около 3 тыс. единиц военной техники.

Завершающим этапом подготовки к летнему периоду обучения является неделя проведение комплексных занятий по технике безопасности военной службы с личным составом объединения.

Пресс-служба Восточного военного округа
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