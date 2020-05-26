26.05.2020 (07:15)

Снайперы Восточного военного округа разработали тактику уничтожения «вражеских» вертолетов и БПЛА из крупнокалиберной винтовки

Снайперы общевойсковой армии Восточного военного округа, дислоцированной в Амурской области, Хабаровском крае и Еврейской автономии, разработали тактику противодействия воздушным целям, в частности вертолётам и беспилотным летательным аппаратам. Для данных целей применяется современный крупнокалиберный снайперский комплекс АСВК.

Крупнокалиберный снайперский комплекс при проведении тренировок показал наибольшую эффективность при стрельбе по воздушным целям на удалении свыше одного километра. Исходя из опыта современных вооруженных конфликтов, данное расстояние считается оптимальным для обезвреживания разведывательных БПЛА и армейской авиации условного противника, которые редко заходят в зону поражения от эффективного огня стрелкового оружия в оборонительном бою.

Кроме стрельбы снайперы отрабатывают способы перемещения, выбора места и маскировки позиций, а также разведку целей и их классификацию по степени важности. Особое внимание уделяется способам маскировки от современных средств тепловизионной разведки.

Новую тактику ведения борьбы снайперами с воздушными целями планируется широко использовать в летнем периоде обучения, который стартует в июне.

Справочно: АСВК - российская крупнокалиберная винтовка с ручной перезарядкой использующая для стрельбы патроны калибра 12,7 мм. Представляет собой винтовку с продольно-скользящим поворотным затвором, скомпонованную по схеме булл-пап. На дистанции в 700 метров бронебойно-зажигательными патронами АСВК, способна пробить лист металла толщиной 20-мм и поджечь топливо. На дистанции 1500-2000 метров винтовка может вывести из строя не бронированную технику, авиацию, средства разведки и другие важные цели.

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