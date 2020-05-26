26.05.2020 (06:45)

Комплексные проверки готовности подразделений к новому учебному периоду проходят в армии ВВС и ПВО Восточного военного округа

В объединении ВВС и ПВО Восточного военного округа начался комплекс проверок готовности соединений и воинских частей к летнему периоду обучения.

Осуществляют проверку специально созданные комплексные группы.

В ходе мероприятий проверяется готовность учебно-материальной базы к предстоящим занятиям, качество подготовки личного состава к выполнению задач.

Кроме того, комплексными группами оказывается практическая помощь соединениям и воинским частям по разворачиванию учебных мест.

Особое внимание в ходе работы комплексных групп уделяется состоянию вооружения, боевой и специальной техники, а также знанию личным составом своих функциональных обязанностей и умение эксплуатировать закреплённые образцы военной техники.

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