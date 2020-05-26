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26.05.2020 (06:15)

Более 50 полётов в арктическую зону совершили с начала года вертолёты армейской авиации Восточного военного округа

Более 50 дальних полётов для выполнения задач по доставке грузов совершили экипажи армейской авиации Восточного военного округа с начала года в Арктической зоне.

Доставка грузов выполнялась из г. Анадырь на остров Врангеля и мыс Отто Шмидта для подразделений Восточного военного округа.

Экипажи вертолётов Ми-8амтш осуществили доставку продовольствия, топлива, необходимых материальных средств, произвели доставку личного состава. Самые большие в мире, серийно выпускаемые транспортные вертолеты Ми-26 выполнили доставку тяжёлой техники, в том числе колёсных и гусеничных машин повышенной проходимости на остров Врангеля и мыс Шмидта.

В общей сложности с начала года экипажи вертолетов Ми-8амтш и Ми-26 перевезли около 30 тонн различных грузов и материальных средств.

Пресс-служба Восточного военного округа
Метки:
Армейская авиация
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