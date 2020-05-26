26.05.2020 (05:45)

Экипажи вертолётов Ка-27 морской авиации Тихоокеанского флота отработали взлёты и посадки на БПК «Адмирал Трибуц»

Сегодня в соответствие с планом боевой подготовки в заливе Петра Великого, у побережья Владивостока, экипажи вертолётов Ка-27, дислоцированных на базе морской авиации ТОФ в Приморском крае, отработали организацию взлетов и посадок на палубу большого противолодочного корабля (БПК) «Адмирал Трибуц», а также приём вертолётов на корабельное базирование.

К практическим тренировкам были привлечены два вертолета Ка-27 в поисково-спасательном и противолодочном вариантах. В течение светового дня летчики во взаимодействии с экипажем БПК выполнили 15 взлетов и посадок на палубу боевого корабля в движении и в дрейфе. Также экипаж вертолёта Ка-27ПС попутно отработал учебную задачу по поиску и спасению человека, плавающего в море, с практическим подъемом манекена из воды.

В ходе тренировки вертолёты произвели дозаправку топливом от корабля.

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице