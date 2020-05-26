26.05.2020 (05:30)

Подразделения РХБЗ ТОФ провели дезинфекцию Владивостокского филиала Нахимовского военно-морского училища

Военнослужащие подразделений радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Тихоокеанского флота провели во Владивостоке мероприятия по дезинфекции территории филиала Владивостокского Нахимовского военно-морского училища.

Всего раствором нейтрального гипохлорита с привлечением авторазливочных станций АРС-14КМ, которые предназначены для дегазации, дезактивации и дезинфекции вооружения и военной техники, участков местности, подразделением РХБЗ ТОФ обработано около 5 тыс. квадратных метров территории училища. В том числе плац, спортивные городки, входы в здания, лестничные пролёты, а также прилегающие к филиалу участки территории Тихоокеанского высшего военно-морского училища имени С.О.Макарова.

Планируется, что расчёты РХБЗ Тихоокеанского флота продолжат дезинфекцию объектов Министерства обороны, дислоцированных в Приморском крае.

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