26.05.2020 (05:00)

Военные химики на Камчатке провели дезинфекцию плавкрана отряда судов обеспечения Войск и сил на Северо-востоке России

Военнослужащие подразделения радиационной, химической и биологической защиты Войск и сил на Северо-востоке России провели мероприятия по дезинфекции военного плавкрана.

В ходе дезинфекции специальными растворами для предотвращения распространения коронавирусной инфекции обработан плавкран СПК-150 из состава отряда судов обеспечения. Продезинфицированы внутренние помещения, кубрики и каюты для размещения личного состава, ходовая рубка, машинного отделение. Кроме того, обработана палуба и элементы грузоподъемных устройств и механизмов, соответствующие работы проведены и на причале, у которого ошвартовано судно.

Работы проводились с использованием специальных авторазливочных станций АРС-14КМ на базе автомобилей «КАМАЗ.

Военные химики задействовали 2 расчета. В ходе дезинфекции израсходовано около 10 тонн специального раствора.

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