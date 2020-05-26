26.05.2020 (05:00)
Военные химики на Камчатке провели дезинфекцию плавкрана отряда судов обеспечения Войск и сил на Северо-востоке России
Военнослужащие подразделения радиационной, химической и биологической защиты Войск и сил на Северо-востоке России провели мероприятия по дезинфекции военного плавкрана.
В ходе дезинфекции специальными растворами для предотвращения распространения коронавирусной инфекции обработан плавкран СПК-150 из состава отряда судов обеспечения. Продезинфицированы внутренние помещения, кубрики и каюты для размещения личного состава, ходовая рубка, машинного отделение. Кроме того, обработана палуба и элементы грузоподъемных устройств и механизмов, соответствующие работы проведены и на причале, у которого ошвартовано судно.
Работы проводились с использованием специальных авторазливочных станций АРС-14КМ на базе автомобилей «КАМАЗ.
Военные химики задействовали 2 расчета. В ходе дезинфекции израсходовано около 10 тонн специального раствора.