25.05.2020 (23:40)

Военным морякам Санкт-Петербурга стал доступен онлайн сервис Президентской библиотеки и Росархива

Главное командование ВМФ, а также военнослужащие частей, непосредственно подчиненных Адмиралтейству, в год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне получили доступ к открытому на портале Президентской библиотеки Управления делами Президента Российской Федерации уникальному информационному ресурсу, представляющему первую часть комплекса оцифрованных архивных документов, кино- и фотоматериалов "Вторая мировая война в архивных документах".

Организаторами проекта, в соответствии с Перечнем поручений по реализации Послания Президента России Федеральному Собранию 15 января 2020 года, выступают Росархив, Управление делами Президента Российской Федерации и Президентская библиотека.

Росархив при участии архивных служб МИД России, Минобороны РФ, ФСБ России, СВР России организовал (на основе отечественных, трофейных и зарубежных архивных фондов) оцифровку документов, отражающих предысторию Второй мировой войны, её ход и итоги. Материалы будут в течение ряда лет размещаться на портале Президентской библиотеки.

Первая часть комплекса посвящена предыстории Второй мировой войны и охватывает период с января 1933 г. по 31 августа 1939 г. В неё включено более 1700 архивных документов, фотографий, фрагментов кинохроники; почти половина из них публикуется впервые. Ресурс организован по хронологическому принципу, документы сгруппированы по годам (с 1933 по 1939-й).

Президентской библиотекой, при поддержке ФГУП "ГлавНИВЦ" Управления делами Президента Российской Федерации, выполнена модернизация программно-аппаратного комплекса, организован свободный доступ к ресурсам проекта для пользователей со всего мира. Все оцифрованные документы снабжены архивным описанием на русском и английском языках.

Материалы проекта отражают поэтапный отказ Германии от условий Версальского договора, ускоренную милитаризацию Третьего рейха и его переход к политике неприкрытой агрессии. Документы также раскрывают политику "умиротворения" Германии западными державами с момента прихода к власти нацистов до нападения Германии на Польшу. Благодаря вводимым в широкий научно-общественный оборот архивным материалам новое освещение получают дискутируемые и востребованные сегодня как в академической науке, так и в исторической публицистике темы: попытки построения системы коллективной безопасности в Европе, аншлюс Австрии, "Мюнхенский сговор" и предательство западными державами Чехословакии, расчленение и ликвидация чехословацкого государства, отношения между гитлеровской Германией и Польшей, неудача Московских переговоров представителей СССР, Англии и Франции о совместном противодействии германской агрессии, заключение советско-германского пакта о ненападении (сам договор о ненападении между СССР и Германией также публикуется).

Посетители ресурса смогут, в частности, ознакомиться с малоизвестными документальными свидетельствами, отражающими позиции Советского Союза и других государств в период "вползания в войну".

Участники проекта: Историко-документальный департамент Министерства иностранных дел России, Управление регистрации и архивных фондов Федеральной службы безопасности Российской Федерации, Архивная служба Вооруженных Сил Российской Федерации, Российский государственный архив социально-политической истории, Российский государственный военный архив, Российский государственный архив кинофотодокументов, Государственный архив Российской Федерации, Российский государственный архив экономики, Архив внешней политики Российской империи, Архив внешней политики Российской Федерации, Архив Президента Российской Федерации, Архив Службы внешней разведки Российской Федерации, Центральный архив Федеральной службы безопасности Российской Федерации, Центральный архив Министерства обороны Российской Федерации.



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