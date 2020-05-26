26.05.2020 (07:00)

Военнослужащие общевойсковой армии ЗВО провели спецобработку сборного пункта военкомата Брянской области

Военнослужащие подразделений радиационной, химической и биологической защиты общевойсковой армии Западного военного округа применили индивидуальный подход во время специальной обработки областного сборного пункта военного комиссариата Брянской области.

Подразделение РХБ защиты проводит обработку каждого помещения при помощи специального комплекта для дезинфекции ДКВ-1. Специалисты РХБ защиты обрабатывают палаты-изоляторы, комнату приёма документов, казарменное расположение и столовую. Особое внимание уделяется дезинфекции контактных объектов: перил, дверных ручек, тумбочек, столов и табуреток с помощью раствора ДТС-ГК. Также военнослужащие проводят дезинфекцию прилегающей территории и КПП.

Всего специалисты РХБ защиты обрабатывают свыше 1500 квадратных метров территории областного сборного пункта Брянской области, дезинфекции проводятся не менее чем раз в три дня.

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