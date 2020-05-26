26.05.2020 (06:30)

В Ленинградской области связисты общевойсковой армии ЗВО развернули глобальную радиосеть для управления войсками

Военнослужащие Краснознаменной бригады управления общевойсковой армии Западного военного округа, дислоцированной в Ленинградской области, с помощью новейших комплексом АПЕ-5 и «Редут» осуществили развертывание закрытой сети управления войсками

Мероприятия отрабатывались в целях качественного проведения командно-штабной тренировки управления армии. Подразделения связи были подняты по тревоге и убыли на штатной технике в район предназначения.

По прибытии в район специалистами были оборудованы огневые позиции и осуществлена маскировка комплексов связи, проверено коммутационное оборудование, аппаратура для установки закрытых и спутниковых каналов связи.

Кроме того, военнослужащие выполнили нормативы по запуску, введению корректировок в коротковолновые и ультракоротковолновые радиостанции, обеспечивающие устойчивую связь между пунктами управления, находящимися на расстоянии более 15 километров.

К тренировке было привлечено около 200 военнослужащих и более 30 единиц специальной техники, в том числе антенные модули, командно-штабные машины и системы спутниковой навигации.



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