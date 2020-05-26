26.05.2020 (06:00)

В танковой армии ЗВО впервые прошло заседание Военного совета по видеосвязи

В Подмосковье в штабе гвардейской танковой Краснознаменной армии Западного военного округа командующий объединением генерал-лейтенант Сергей Кисель провел заседание Военного совета армии в формате видеоконференции.

В заседании Военного совета приняли участие заместители командующего танковой армии, командиры соединений и отдельных воинских частей, дислоцированных на территории 5 субъектов Российской Федерации.

В ходе Военного совета командующий подвел итоги деятельности должностных лиц по поддержанию правопорядка и воинской дисциплины, профилактике распространения вирусных инфекций, а также поставил задачи на летний период обучения.

Всего в заседании Военного совета приняло участие более 50 генералов и офицеров гвардейской танковой армии ЗВО. Защищенный канал связи для проведения видеоконференции обеспечили подразделения связи каждого соединения и воинской части.



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице