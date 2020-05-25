25.05.2020 (21:30)

Выпускники Московского суворовского военного училища впервые провели последний звонок в онлайн-режиме

На одной из интернет-платформ встретились 77 выпускников училища, родители, воспитатели и приглашенные гости. Все воспитанники, как и полагается, были в парадной форме одежды и в приподнятой настроении.

Выпускников с окончанием обучения в стенах училища поздравил заместитель начальника Московского суворовского военного училища по учебной работе полковник Игорь Екимов, который пожелал правильно выбрать свой путь в жизни и не забывать родное училище.

Видеопоздравления и напутственные слова от воспитателей, родителей, ветеранов-суворовцев звучали не только из Москвы, Санкт-Петербурга, Тулы, Севастополя, Новосибирска, Смоленска, а также из зарубежья Швейцарии, Черногории, Минска. Во всех этих странах и городах выпускники суворовского училища побывали с экскурсиями и реализованными проектами. За 7 лет ребята побывали во многих городах и странах, реализуя различные образовательные и воспитательных проекты: «По Суворовское местам в Швейцарии», « Севастополь-город-герой», «Суворовцы Москвы и Минска" и т.д.

К пожеланиям присоединились представитель экс-мэра г.Андерматт Фердинанда Мюхайма Е.Головкина, Чемпион мира, двукратный Чемпион Европы, чемпион России, боксер-профессионал А.Поветкин, представители Ставропольского ПКУ, Севастопольского ПКУ, Минского СВУ и многие другие.

Воспитатели роты подготовили творческое поздравление для своих воспитанников, в свою очередь суворовцы поблагодарили педагогический коллектив.

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