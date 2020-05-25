25.05.2020 (21:15)

Новый полигон с мультимедийными стрельбищами будет обустроен для Вислинской дивизии в Воронеже

В Воронежской области для Вислинской мотострелковой дивизии общевойсковой армии Западного военного округа будет обустроен новый полигон для проведения занятий по боевой и специальной подготовке.

«Для организации и проведения занятий по боевой и специальной подготовке личного состава Вислинской мотострелковой дивизии в Воронежской области будет создан новый полигон общей площадью более 50 кв км», - сообщил командующий войсками Западного военного округа генерал-полковник Александр Журавлев.

Полигон будет включать свыше 100 объектов инфраструктуры, включая танкодромы, автодромы, вододромы, войсковое стрельбище, тактические поля и учебные места для выполнения учебных и контрольных стрельб танковых, артиллерийских и мотострелковых подразделений, упражнений по преодолению водных преград, полос препятствий. Также на полигоне будут проходить отборочные этапы конкурсов Армейских международных игр.

Подразделения мотострелков, разведчиков и снайперов смогут отрабатывать ведение стрельбы с применением мультимедийных мишенных комплексов. Новые комплексы позволяют в считанные минуты менять тактическую обстановку, типы мишеней и расстояние до них, а также вести электронный учёт пораженных целей.

В дневное и ночное время на полигоне смогут проводить учебные занятия экипажи танков Т-72, боевых машин пехоты БМП-2, бронетранспортеров БТР-82А, расчёты гаубиц Мста-С, Мста-Б, реактивных систем залпового огня «Град» и «Торнадо-Г», противотанковых ракетных комплексов «Штурм-С».



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