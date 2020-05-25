25.05.2020 (21:00)

В ЦВО завершен окружной этап огневой подготовки в рамках конкурса «Воин мира»

На полигоне Центрального военного округа (ЦВО) в Свердловской области завершен соревновательный этап по огневой подготовке «Снайпер» среди военнослужащих, участвующих в окружном этапе конкурса профессионального мастерства «Воин мира».

По итогам выполнения первого упражнения контрольных стрельб из автомата АК-74 первую строчку в турнирной таблице среди женщин получила военнослужащая артиллерийской бригады ЦВО из Кемеровской области, вторая и третья ступенька пьедестала почета также остались за представительницами воинских частей округа из Сибири. Серебро конкурса получила военнослужащая из соединения специального назначения из Новосибирской области, а бронза досталась представительнице дивизии противовоздушной обороны армии ВВС и ПВО.

Среди мужчин максимальное количество баллов упражнения контрольных стрельб набрал военнослужащий отдельного мотострелкового соединения 2-ой гвардейской общевойсковой армии из Поволжья. Второе и третье место заняли военнослужащие инженерно-саперного полка и соединения специального назначения из Новосибирской области.

Всеармейский этап конкурса профессионального мастерства «Воин мира» пройдет на базе одной из воинских частей ЦВО в Свердловской области с 29 июня по 4 июня.

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