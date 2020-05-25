25.05.2020 (20:45)

В Воронеже военнослужащие Ленинградской армии ЗВО изучили новейшие метеорологические комплексы

В Воронеже на базе управления смешанной авиационной дивизии Ленинградской армии военно-воздушных сил и противовоздушной обороны Западного военного округа состоялся инструктивно-методический сбор со специалистами метеорологических подразделений соединений и воинских частей.

На практике участники сбора ознакомились с особенностями эксплуатации аэродромного метеорологического радиотелеметрического информационно-измерительного комплекса АМРИИК-1 (МП) и комплексной радиотехнической аэродромной метеорологической станции КРАМС-2.

Основной целью мероприятия было доведение до руководящего состава метеорологических подразделений объединения основных требований к организации и осуществлению метеорологического обеспечения соединений и воинских частей в современных условиях.

В ходе теоретической части сбора были проведены инструкторские занятия по порядку взаимодействия метеорологических подразделений с организациями и учреждениями Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Также были подведены итоги проведенной работы за зимний учебный период.

Кроме того, начальниками метеорологических служб был проведён анализ метеорологического обеспечения полётов авиации на аэродромах объединения, детально рассмотрен вопрос подачи заявок на привлечение к штормовому оповещению метеорологических подразделений авиационных воинских частей.



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