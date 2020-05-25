25.05.2020 (19:45)

Экологи ЦВО, направляющиеся на Ямал для очистки территории мыса Марре-Сале, прибыли в аэропорт Бованенково

Экологи Центрального военного округа (ЦВО), направляющиеся на мыс Марре-Сале (Ямало-Ненецкий автономный округ) для очистки территории, прибыли в аэропорт Бованенково.

С аэропорта вертолеты Ми-8 и Ми-26 доставят военных экологов к месту выполнения задач на мыс Марре-Сале.

Как ранее сообщалось, силами военнослужащих экологического взвода планируется убрать 676 тонн мусора на территории в 4 га. Для проведения работ задействованы 31 человек личного состава и 23 единицы техники. Металлолом будет разрезан, складирован и доставлен в места временного хранения.

К выполнению задач военнослужащие приступят 1 июня.



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице