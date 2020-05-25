25.05.2020 (19:30)

Более 20 модернизированных робототехнических комплексов разминирования «Уран-6» поступят в подразделения инженерных войск в 2020 году

В соединения и воинские части инженерных войск Вооруженных Сил Российской Федерации спланирована поставка модернизированных многофункциональных робототехнических комплексов разминирования «Уран-6».

Согласно гособоронзаказу предприятие промышленности уже передало на базу хранения в Подмосковье партию из 12 модернизированных комплексов, которые будут направлены в соединения и подразделения инженерных войск Западного и Южного военных округов.

Всего к концу года в инженерные войска спланированно к поставке 22 модернизированных многофункциональных робототехнических комплексов разминирования «Уран-6».

В состав комплекса входит четырехосный автомобиль КамАЗ (для транспортировки «робота-сапера»), оборудованный специальной платформой с системой «мультилифт». Конструкция платформы сокращает время подготовки комплекса к работе до 3-4 минут.

МРТК «Уран-6» предназначен для проделывания проходов в противопехотных минных полях и сплошной очистке местности от взрывоопасных предметов в режиме дистанционного управления. Дальность нахождения оператора в ходе управления робототехническим комплексом составляет до 1 км.

Комплекс позволяет исключить непосредственное участие военнослужащего в ходе выполнения задач, связанных с риском для жизни, а также с достаточной степенью надежности обеспечить сплошное разминирование местности от взрывоопасных предметов, что существенно повышает возможности инженерных подразделений.



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