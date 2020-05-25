25.05.2020 (19:15)

В общевойсковой армии ЗВО новобранцы ознакомятся с достопримечательности Санкт-Петербурга в формате видеоэкскурсий

В ходе прохождения двухнедельного карантина на территории артиллерийской бригады общевойсковой армии Западного военного округа (ЗВО) новобранцы, призванные на военную службу по призыву, ознакомятся с памятниками архитектуры и музейным фондом Санкт-Петербурга и городов Ленинградской области в формате видеоэкскурсий.

Призывники осмотрят экспозиции Государственного Русского, Этнографического, Биологического и Ботанического музеев, посетят выставочные залы Эрмитажа, ознакомятся с историей строительства зданий Адмиралтейства, Петропавловской крепости, основания и застройки главных улиц северной столицы. Также к демонстрации подготовлено более 30 видеофильмов, рассказывающих о необычных местах и архитектурных памятниках города на Неве.

Кроме того, новобранцам будут показаны художественные и документальные фильмы об обороне Ленинграда.

Проведение двухнедельного карантина является необходимым мероприятием для недопущения распространения вирусных инфекций среди военнослужащих и принятия своевременных мероприятий по изоляции и лечению больных. Всего ряды общевойскового объединения в ходе весеннего призыва пополнят более 1000 военнослужащих.



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