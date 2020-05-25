25.05.2020 (19:00)

Подразделения МТО развернули два полевых лагеря общей вместимостью 700 койко-мест для обеспечения карантинных мероприятий в Ботлихе и Буйнакске

Военнослужащие подразделений 100-го отдельного полка материально-технического обеспечения (МТО) Вооруженных Сил Российской Федерации завершили развертывание в Ботлихе и Буйнакске (Республика Дагестан) двух полевых палаточных лагерей на 350 койко-мест каждый для увеличения коечной сети и обеспечения карантинных мероприятий.

Личным составом подразделений МТО выполнены монтажные работы по возведению 35 палаток, в каждой из которых может разместиться до 20 человек. На территории палаточных лагерей размещены столовые, банно-прачечные комплексы, санитарные зоны для помывки и стирки, а также барьерные зоны для проведения противоэпидемиологических мероприятий, оснащенные всем необходимым оборудованием и имуществом.

Выполнение задач подразделениями МТО в Дагестане проинспектировал начальник штаба МТО Вооруженных Сил Российской Федерации генерал-лейтенант Владимир Тришункин.

«В кратчайшие сроки были сосредоточены силы и средства от подразделений МТО, которые позволили нарастить емкости полевых госпиталей в Буйнакске и Ботлихе для приема до 450 человек, что позволит обеспечить потребность на самый сложный период борьбы с COVID-19 в Республике Дагестан», — заявил генерал-лейтенант Владимир Тришункин.

Начальник штаба МТО Вооруженных Сил Российской Федерации подчеркнул, что в Буйнакске и Ботлихе «развернута вся необходимая инфраструктура — самые современные палатки, оборудованные кондиционерами, продовольственные пункты питания, полевые бани, все необходимое для того, чтобы местное население было размещено в самых комфортных условиях».

Слова благодарности военным специалистам выразил временно исполняющий обязанности главы городского округа город Буйнакск Шамиль Исаев.

«Я хотел бы поблагодарить всех, кто участвовал в развертывании здесь полевых объектов, и военных медиков, которые будут лечить наших горожан. Вы приехали с благородной миссией — спасать наших людей, дагестанцев, за это вам большое спасибо», — сказал Шамиль Исаев.

Ранее подразделения 100-го отдельного полка МТО совершили марш на штатной технике из Подмосковья в Республику Дагестан протяженностью около 2 тыс. километров. После выполнения задач по развертыванию полевых лагерей в Ботлихе и Буйнакске личный состав полка приступил к совершению марша в пункт постоянной дислокации.

Полевые лагеря оборудованы в местах развертывания полевых мобильных многопрофильных госпиталей. В них военные медики будут отслеживать состояние здоровья помещенных на карантин граждан и в случае выявления симптомов заболевания смогут переводить их на лечение в полевой мобильный госпиталь.

Справочно:

В соответствии с поручением Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Российской Федерации Владимира Путина и указаниями Министра обороны России генерала армии Сергея Шойгу в Республику Дагестан перебрасываются два полевых мобильных многофункциональных госпиталя общей вместимостью на 200 коек для оказания помощи в борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

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