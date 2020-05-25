25.05.2020 (18:45)

Начальник штаба МТО ВС РФ генерал-лейтенант Владимир Тришункин проинспектировал выполнение подразделениями МТО задач в Дагестане

Начальник штаба материально-технического обеспечения Вооруженных Сил Российской Федерации генерал-лейтенант Владимир Тришункин проверил оснащение двух полевых лагерей на 350 койко-мест каждый, развернутых подразделениями 100-го полка МТО в населенных пунктах Буйнакск и Ботлих (Дагестан).

«В кратчайшие сроки были сосредоточены силы и средства от подразделений материально-технического обеспечения Вооруженных Сил Российской Федерации, которые позволили нарастить емкости полевых госпиталей в Буйнакске и Ботлихе для приема до 450 человек, что позволит обеспечить потребность на самый сложный период борьбы с COVID-19 в Республике Дагестан», - заявил генерал-лейтенант Владимир Тришункин.

Начальник штаба МТО Вооруженных Сил Российской Федерации подчеркнул, что в н.п. Буйнакск и Ботлих «развернута вся необходимая инфраструктура – самые современные палатки, оборудованные кондиционерами, продовольственные пункты питания, полевые бани, все необходимое для того, чтобы местное население, которое попадет сюда, было размещено в самых комфортных условиях».

Слова благодарности военным выразил временно исполняющий обязанности главы городского округа город Буйнакск Шамиль Исаев.

«Я хотел бы поблагодарить всех, кто участвовал в развертывании здесь полевых объектов, и военных медиков, которые будут лечить наших горожан. Вы приехали с благородной миссией – спасать наших людей, дагестанцев, за это вам большое спасибо», – сказал Шамиль Исаев.

Ранее сообщалось, что военнослужащие подразделений 100-го отдельного полка материально-технического обеспечения (МТО) Вооруженных Сил Российской Федерации завершили развертывание в населенных пунктах Ботлих и Буйнакск (Дагестан) двух полевых палаточных лагерей на 350 койко-мест каждый для увеличения коечной сети и обеспечения карантинных мероприятий, оснащенных всем необходимым оборудованием и имуществом.

В соответствии с поручением Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Российской Федерации Владимира Путина и указаниями Министра обороны Российской Федерации генерала армии Сергея Шойгу в Республику Дагестан перебрасываются два полевых мобильных многофункциональных госпиталя общей вместимостью на 200 коек для оказания помощи в борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

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