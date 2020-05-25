25.05.2020 (18:30)

С отрядом по борьбе с подводным диверсионным силам и средствам Балтийского флота проведено учение в Финском заливе

С отрядом противодействия подводным диверсионным силам и средствам (ПДСС) Ленинградской военно-морской базы Балтийского флота проведено тактическое учение с выполнением стрельб с патрульных катеров.

В рамках планового мероприятия был отработан эпизод противодействия плавсредству, нарушающему режим плавания в Финском заливе. Боевая группа отряда по борьбе с ПДСС на патрульных катерах «Юнармеец Балтики» и П-281 выдвинулась на перехват условного нарушителя, одновременно произведя выброску водолазов. Нарушитель оказал сопротивление, в результате был произведён штурм и захват катера.

Личный состав отряда по борьбе с ПДСС предотвратил прорыв условных подводных диверсантов к кораблям. Были отработаны приемы подводного боя с применением специальных подводных пистолетов СПП-1, подводных автоматов АПС, а также холодного оружия.

На втором этапе учения экипажи патрульных катеров выполнили стрельбы из штатного вооружения, крупнокалиберных 14,5-мм пулеметов и 7,62-мм пулеметов «Печенег» по надводным и береговым целям в районе острова Мощный.

К учению привлекались около 30 военнослужащих, были задействованы патрульные катера типа «Грачонок» и «Раптор», а также специальное и роботизированное оборудование для слежения за подводной обстановкой.

Справочно:

Подразделения по борьбе с ПДСС выполняют задачи в местах базирования Балтийской и Ленинградской военно-морских баз и предназначены для обеспечения защиты кораблей и подводных лодок Балтийского флота от диверсионно-разведывательных подразделений противника.

На вооружении отрядов по борьбе с ПДСС стоят быстроходные лодки и новейшие катера типа «Грачонок» и «Раптор», современные образцы водолазного снаряжения, гидроакустические приборы и спецоружие для ведения боя как на суше, так и под водой.

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