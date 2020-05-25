25.05.2020 (18:15)

Сотрудники военной автоинспекции Алтайского края проводят акцию «Внимание! Дети!»

В преддверии летних каникул сотрудники 177-й военной автоинспекции (ВАИ) Алтайского края Центрального военного округа проводят акцию «Внимание! Дети!».

В ходе мероприятий военные автоинспекторы проводят теоретические и практические занятия с военными водителями и владельцами личного автотранспорта воинских частей Алтайского края, на которых рассматривают вопросы по повышению безопасности дорожного движения (БДД), исключения случаев гибели и травматизма среди детей в дорожно-транспортных происшествиях (ДТП), а также повышение ответственности водителей при управлении транспортным средством в населенных пунктах в близи детских дошкольных и общеобразовательных учреждений.

Особое внимание в ходе проведения акции уделяется соблюдению правил дорожного движения (ПДД).

Акция «Внимание! Дети!» проходит в период с 18 по 30 мая 2020 года.

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