25.05.2020 (18:00)

Специалисты РЭБ в ходе учения защитили объекты российской военной базы в Таджикистане от управляемых бомб условного противника

Российские специалисты радиоэлектронной борьбы (РЭБ) 201-й военной базы защитили военные объекты от радиоуправляемых бомб условного противника на учении в Таджикистане.

На полигоне Ляур военнослужащие отработали нормативы по установке комплекса «Поле-21М» на неподготовленной местности и развернули посты радиопомех, в тестовом режиме проверили настройку оборудования, работоспособность системы, блоков управления и элементов питания.

Приведя в действие аппаратуру радиоподавления, специалисты РЭБ своевременно подавили сигналы управления и навигации условного противника, посылаемые для срабатывания мин по спутниковым каналам связи. Также военнослужащие применили систему «Поле-21М» совместно со средствами РЭБ «Свет-КУ», «Силок-02», «Инфауна» и Р-934БМВ, стоящими на вооружении российского соединения, что существенно повысило защищенность российских объектов от применения беспилотных летательных аппаратов, средств радиотехнической и радиоэлектронной разведки, а также наведения высокоточного оружия условного противника.

Справочно:

Дислоцированная в Таджикистане 201-я военная база — крупнейший военный объект России за её пределами. Располагается в двух городах — Душанбе и Бохтаре. Согласно подписанному в октябре 2012 года соглашению, соединение будет находиться в Таджикистане до 2042 года.

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