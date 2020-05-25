25.05.2020 (17:45)

Российские военнослужащие в Таджикистане провели санитарную обработку горных полигонов Ляур и Самбули

Специалисты радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты российской военной базы в Таджикистане в преддверии летнего периода обучения провели санитарную обработку горных полигонов Ляур и Самбули.

С помощью специализированных авторазливочных станций военнослужащие по периметру обработали прилегающую к полигонам территорию. На полигонах дезинфекции подверглись асфальтированные участки дорог, вертолетные и спортивные площадки, а также места практического инструктажа.

Также при помощи индивидуальных дегазационных комплектов ИДК-1 подразделения РХБ защиты провели санитарную обработку контрольно-пропускных пунктов, стрелковых тиров, танко- и автодромов, командных вышек, полевых учебных классов, мест стоянки учебно-боевых машин, столовых, бытовых мастерских, мест проживания военнослужащих и других объектов.

Всего было обработано порядка 100 различных объектов полигонов.

Справочно:

Дислоцированная в Таджикистане 201-я военная база — крупнейший военный объект России за её пределами. Располагается в двух городах — Душанбе и Бохтаре. Согласно подписанному в октябре 2012 года соглашению, соединение будет находиться в Таджикистане до 2042 года.

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