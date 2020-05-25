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25.05.2020 (17:30)

Лучшие экипажи ЦВО приступили к подготовке к конкурсу «Авиадартс-2020» Армейских международных игр

Лучшие экипажи штурмовиков Су-25СМ объединённой российской военной базы Кант в Киргизии и истребителей-бомбардировщиков Су-34 Центрального военного округа (ЦВО) из Челябинской области приступили к подготовке к конкурсу летного мастерства «Авиадартс-2020» Армейских международных игр.

В ходе подготовки летчикам предстоит отработать задачи воздушной визуальной разведки и преодоления системы противовоздушной обороны условного противника, а также технику пилотирования одиночно и в составе пары с выполнением комплекса фигур пилотажа.

На завершающем этапе экипажами будут выполнены пуски ракет, бомбометание и стрельбы из пушек по наземным целям на полигоне в Курганской области и горном полигоне Эдельвейс в Киргизии.

В полетах задействованы два самолета Су-25СМ и четыре самолета Су-34, а также около 80 человек летного и инженерно-технического состава. Завершится подготовка 30 мая.

Пресс-служба Центрального военного округа
Метки:
Авиадартс
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