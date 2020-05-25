25.05.2020 (17:15)

Более 300 курсантов учебного центра Новосибирского высшего военного командного училища сдали экзамены и готовятся к убытию в войска

Более 300 курсантов учебного центра (подготовки младших специалистов разведки) Новосибирского высшего военного командного училища успешно сдали выпускные экзамены и в ближайшее время отправятся к новым местам службы в различные регионы России.

Курс обучения младших специалистов был рассчитан на четыре месяца и проходил по специальным учебным программам. По итогам обучения военнослужащие сдали экзамены по основным предметам подготовки — огневой, тактико-специальной, инженерной, физической, воздушно-десантной и подготовке по связи.

Выпускники получили военно-учетную специальность, в соответствии с которой отправятся в воинские части Центрального, Восточного, Западного и Южного военных округов для дальнейшего прохождения военной службы.

Курсанты учебного центра, получившие по итогам выпускных экзаменов оценки «хорошо» и «отлично», получили звание «младший сержант».

Мероприятия по отправке выпускников проходят со строгим соблюдением требований эпидемической обстановки. Железнодорожный и автомобильный транспорт, на котором перемещаются военнослужащие, предварительно проходит обработку дезинфицирующими средствами. Перемещение военнослужащих организовано малыми группами с соблюдением дистанции. Каждый военнослужащий обеспечен средствами индивидуальной защиты — маской, резиновыми перчатками и антисептиком.

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице