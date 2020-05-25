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25.05.2020 (16:30)

Боевая техника Северного флота переведена на летний режим эксплуатации

Колёсная и гусеничная техника всех береговых частей Северного флота переведена на летний режим эксплуатации. Об этом командующему Северным флотом вице-адмиралу Александру Моисееву доложил его заместитель по материально-техническому обеспечению контр-адмирал Дмитрий Украинец.

В ходе перевода техники было обслужено более 8 тысяч единиц легковых и грузовых автомобилей, бронетанковой техники и гусеничных вездеходов, предназначенных для выполнения задач на арктическом бездорожье.

Во всех частях были проведены смотры готовности военной техники к эксплуатации летом, проверено качество проведённых работ.

Лучших показателей по переводу техники на летний режим эксплуатации достигли в отдельной мотострелковой бригаде и отдельном морском инженерном батальоне Северного флота.

Пресс-служба Северного флота
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