25.05.2020 (16:15)

Впервые выпускники межвидовых региональных учебных центров РВСН отправятся воинским эшелоном

Впервые выпускники межвидовых региональных учебных центров РВСН, расположенных в Псковской и Ярославской областях, отравятся для дальнейшего прохождения службы в войска воинским эшелоном.

Младшие военные специалисты связи и инженерного профиля, завершившие обучение в учебных центрах Ракетных войск стратегического назначения, будут доставлены в войска воинским эшелоном из Псковской в Иркутскую область.

Воинский эшелон проделает путь через города и станции Псковской, Ленинградской, Тверской, Нижегородской, Кировской, Свердловской областей, а в Новосибирске состав будет объединён со вторым воинским эшелоном, вышедшим из Волгоградской области.

Воинский эшелон был подготовлен и обработан в соответствии со всеми необходимыми профилактическими требованиями по борьбе с инфекционными заболеваниями. Военнослужащие обеспечены медицинскими масками, антисептиками и всем необходимым на весь путь следования эшелона.

Перед отправлением состава была также проведена термометрия температуры тела всех выпускников.

В 2020 г. соединения и воинские части пополнят около 2 тыс. младших специалистов, уровень специальной и технической подготовки которых позволяет им приступить к выполнению обязанностей по предназначению без дополнительной подготовки. Около 500 выпускников учебного центра будут доставлены в войска из Ярославской области, более 800 – из Псковской и более – 700 из Астраханской области.

Сегодня в учебной сети РВСН готовятся специалисты более чем по 30 военно-учетным специальностям, среди которых механики-водители многоосных автомобилей, механики-водители и водители дорожных и землеройных машин, специалисты систем энергоснабжения, специалисты по обслуживанию систем водоснабжения и другие. В связи с обновлением вооружения и военной техники в учебных центрах РВСН введены новые специальности: операторы технических средств охранной сигнализации и телевидения, а также специалисты по эксплуатации и обслуживанию машины инженерного обеспечения и маскировки.

За зимний период обучения подготовлено более 2 000 военнослужащих по призыву. За время обучения в центре военнослужащие успешно освоили новые образцы средств и комплексов связи, получили богатый практический опыт. Командиры и профессорско-преподавательский состав учебных центров, опираясь на свой войсковой и жизненный опыт, за четыре месяца интенсивного обучения подготовили востребованных в РВСН специалистов.



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