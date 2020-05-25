25.05.2020 (16:00)

Сапёры общевойсковой армии ЗВО обезвредили мину и артснаряд на территории садового участка в Ленобласти

Инженерно-саперное подразделение общевойсковой армии Западного военного округа в соответствии с обращениями местных жителей вывезло два боеприпаса времен Великой Отечественной войны, обнаруженных в Кировском районе Ленинградской области.

Военнослужащие вывезли 76-мм артиллерийский снаряд и 82-мм мину в состоянии сильной коррозии, которые были обнаружены в СНТ «Карат» Ленинградской области. Оба снаряда были найдены на территории частного садового участка.

Также саперы провели инженерную разведку прилегающей местности. Боеприпасы были вывезены на специальном автотранспорте на полигон для дальнейшего уничтожения.



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