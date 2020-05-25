25.05.2020 (15:45)

В Санкт-Петербурге военнослужащие ЗВО передали восстановленную бронетехнику в музей

Сегодня в Санкт-Петербурге военнослужащие инженерно-саперного полка общевойсковой армии Западного военного округа передали первую партию восстановленной бронетехники в Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи Минобороны РФ.

Для экспонирования в музей переданы установка разминирования УР-77, буровая установка БГМ-1, войсковая фильтровальная станция ВФС-10, мастерская ремонта инженерного вооружения, комплект мостостроительных средств, тяжёлый механизированный мост, мостостроительная установка и др.

Военнослужащие инженерно-саперного полка восстановили спецтехнику, ранее стоявшую на оснащении войск Западного военного округа и принимавшую участие в боевых действиях или ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. В музей переданы образцы, которые заменены в воинских частях новейшими инженерными средствами.

Ранее начальник инженерных войск Западного военного округа генерал-майор Бахтияр Кара-оглы Набиев сообщил, что военнослужащие округа восстановят и передадут в музей более 30 образцов инженерного вооружения.



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