25.05.2020 (15:30)

Подразделения 100-го полка МТО ВС РФ развернули два полевых лагеря для обеспечения карантинных мероприятий в Ботлихе и Буйнакске

Военнослужащие подразделений 100-го отдельного полка материально-технического обеспечения (МТО) Вооруженных Сил Российской Федерации завершили развертывание в населенных пунктах Ботлих и Буйнакск (Республика Дагестан) двух полевых палаточных лагерей на 350 койко-мест для увеличения коечной сети и обеспечения карантинных мероприятий.

Личным составом подразделений МТО выполнены монтажные работы по возведению 35 палаток, в каждой из которых может разместиться до 20 человек. На территории палаточных лагерей размещены столовые, банно-прачечные комплексы, санитарные зоны для помывки и стирки имущества, а также барьерные зоны для проведения противоэпидемиологических мероприятий, оснащенные всем необходимым оборудованием и имуществом.

Ранее подразделения 100-го отдельного полка МТО совершили марш на штатной технике из Подмосковья в Республику Дагестан протяженностью около 2 тыс. километров. После выполнения задач по развертыванию полевых лагерей в н.п. Ботлих и Буйнакск личный состав полка приступил к совершению марша в пункт постоянной дислокации.

Полевые лагеря оборудованы в местах развертывания полевых мобильных многопрофильных госпиталей. В них медицинские работники будут отслеживать состояние здоровья помещенных на карантин граждан, и в случае выявления симптомов заболевания переводить их на лечение в полевой мобильный госпиталь.

Ранее сообщалось, что медицинский персонал полевого многопрофильного госпиталя на 100 коек Южного военного округа, развернутого в г. Буйнакске, начал прием первых пациентов, а военные медики Западного военного округа завершают марш на штатной технике из подмосковного Алабино в Республику Дагестан для развертывания полевого госпиталя на 100 коек в н.п. Ботлих.

В соответствии с поручением Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Российской Федерации Владимира Путина и указаниями Министра обороны Российской Федерации генерала армии Сергея Шойгу в Республику Дагестан перебрасываются два полевых мобильных многофункциональных госпиталя общей вместимостью на 200 коек для оказания помощи в борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

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