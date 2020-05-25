25.05.2020 (15:15)

В 1-й армии ПВО-ПРО (особого назначения) состоялось заседание Военного совета

Итоги деятельности 1-й армии ПВО-ПРО (особого назначения) в зимнем периоде обучения подвели участники Военного совета объединения, которое прошло под руководством командующего армией генерал-лейтенанта Андрея Демина.

В ходе заседания Военного совета был проведен анализ деятельности соединений и воинских частей в зимнем периоде обучения, определены основные задачи на предстоящий период обучения.

Особое внимание командования объединения в летнем периоде обучение будет направлено на организацию мероприятий по обеспечению безопасности военной службы, приему, эксплуатации и сдаче вооружения, военной и специальной техники, встрече и вводу в строй лейтенантов-выпускников высших военных учебных заведений 2020 года.

В заседании Военного совета приняли участие более пятидесяти представителей руководящего состава 1-й армии ПВО-ПРО.



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