25.05.2020 (15:00)

Уволенных в запас российских военнослужащих по призыву доставили авиационным транспортом ВКС из Республики Беларусь в Россию

40 военнослужащих, проходивших военную службу по призыву на российской радиолокационной станции «Волга» в Республике Беларусь и выслуживших установленные сроки военной службы, доставлены авиационным транспортом на территорию Российской Федерации.

В связи с введением ограничительных мер по предупреждению распространения коронавирусной инфекции для доставки военнослужащих из Республики Беларусь на территорию России был выделен самолет военно-транспортной авиации ВКС, который доставил с аэродрома Барановичи (Республика Беларусь) на аэродром г. Ростова-на-Дону военнослужащих, призванных из Ростовской области.

Перед убытием все военнослужащие прошли медицинский осмотр и были обеспечены средствами индивидуальной защиты.

В Ростове-на-Дону сотрудники Роспотребнадзора Ростовской области провели термометрию, анкетирование, и тестирование уволенных военнослужащих на наличие коронавирусной инфекции, а также организовали проведение необходимых карантинных мероприятий.

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