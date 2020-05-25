25.05.2020 (14:30)

Десантно-штурмовой батальон Ульяновского соединения ВДВ включен в книгу рекордов Вооруженных Сил РФ

Десантно-штурмовой батальон Ульяновского отдельного гвардейского десантно-штурмового соединения, под командованием гвардии подполковника Алексея Нечеса, включен в книгу рекордов (достижений) Вооруженных Сил Российской Федерации со следующей формулировкой: «В ходе проведения стратегического командно-штабного учения «Центр-2019», в сентябре 2019 г., впервые в новейшей истории осуществлено беспарашютное десантирование на спусковых устройствах и специальных канатах десантно-штурмового батальона». За 14 минут было десантировано более 200 военнослужащих.

Соответствующий сертификат был сегодня вручен в Ульяновске командованию батальона.

На достигнутом десантники из Ульяновска останавливаться не собираются, ежедневно оттачивают свое боевое мастерство, чтобы в ближайшем будущем превзойти установленное достижение.



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