Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

25.05.2020 (13:45)

Военнослужащие РВСН приступили к дезинфекции предприятий оборонно-промышленного комплекса в Республике Марий Эл

В рамках профилактических мероприятий по недопущению распространения вирусных инфекций специалисты подразделения радиационной, химической и биологической защиты Йошкар-Олинского ракетного соединения начали проводить дезинфекцию предприятий оборонно-промышленного комплекса, дислоцированных в Республике Марий Эл.

К специальной обработке территорий предприятий привлекаются специальная  техника АРС-14КМ и личный состав дивизии РВСН. Военнослужащие проводят дезинфекцию сборочных цехов, складских и административных помещений.    

Обработка предприятий осуществляется дезинфицирующим раствором, уничтожающим возбудителей вирусных инфекций.

Группа информационного обеспечения Ракетных войск стратегического назначения
Метки:
COVID-19
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node3 isCompatibilityMode=false