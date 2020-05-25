25.05.2020 (12:15)

Военные железнодорожники ЮВО завершили подготовку площадок под строительство многофункциональных медцентров в Дербенте и Хасавюрте

Личный состав батальона механизации железнодорожного соединения Южного военного округа (ЮВО) завершил подготовку площадок под строительство новых многофункциональных медицинских центров в Дербенте и Хасавюрте (Республика Дагестан).

Военные железнодорожники выполнили работы по планировке площадок общей площадью свыше 1000 квадратных метров, выборке и транспортировке более 2000 метров кубических грунта, отвалу свыше 700 метров кубических земляных пород, а также крановые работы общей массой свыше 90 тонн.

В настоящее время военнослужащие железнодорожных войск продолжают подготовку площадки под строительство медцентра в Каспийске, выполняются работы по расчистке местности, выборке и вывозу грунта под устройство котлованов будущих зданий и планировке территории.

Всего к работам в трех населенных пунктах Республики Дагестан на площадках, предназначенных для строительства многофункциональных медицинских центров, привлечены более 70 военнослужащих, задействовано 56 единиц специальной техники батальона механизации железнодорожного соединения ЮВО. Подразделение обеспечено самой современной специальной инженерной техникой — экскаваторами, бульдозерами, автокранами, автогрейдерами, автосамосвалами и тягачами КамАЗ и «Урал», а также автотопливозаправщиками и ремонтно-эвакуационными машинами.

Справочно:

По поручению Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Российской Федерации Владимира Путина в городах Хасавюрт, Каспийск и Дербент Республики Дагестан Министерством обороны РФ будут возведены три многофункциональных медицинских центра общей вместимостью 200 койко-мест с современным медицинским оборудованием со сдачей до 30 июня 2020 года.

Ранее подразделения железнодорожных войск Вооруженных Сил Российской Федерации обеспечили оперативную подготовку площадок под строительство 16 современных многофункциональных медицинских центров, которые в соответствии с поручением Верховного Главнокомандующего Вооруженными РФ Владимира Путина были возведены Минобороны России в кратчайшие сроки в 15 регионах Российской Федерации.

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