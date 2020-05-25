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25.05.2020 (12:00)

Под Самарой военные автоинспекторы ЦВО совместно с сотрудниками ДПС провели акцию «Безопасная дорога»

В Самарской области 132-я военная автомобильная инспекция Центрального военного округа (ЦВО) совместно с сотрудниками ДПС провели акцию «Безопасная дорога», приуроченную к Дню военного автомобилиста.

В ходе мероприятий инспекторы проверили у водителей военных транспортных средств знание правил дорожного движения и должностных инструкций, а также наличие в автомобилях средств пожаротушения и первой помощи, после чего вручили памятки, в которых указаны законы и правила дорожного движения, а также рекомендации, призванные повысить самодисциплину и ответственность при эксплуатации транспортных средств. Кроме того, в конце каждой беседы инспекторы поздравляли водителей с наступающим праздником.

Справочно:

В 1910 году Указом императора Николая II в Санкт-Петербурге была образована первая в России учебная автомобильная рота. Спустя 90 лет Министр обороны Российской Федерации маршал Игорь Сергеев издал приказ, который предписывал отмечать День военного автомобилиста в день образования первой учебной автомобильной роты — 29 мая.

Пресс-служба Центрального военного округа
Метки:
ВАИ
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