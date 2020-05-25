25.05.2020 (13:30)

В Самаре военнослужащие ЦВО устроили концерт у дома фронтовика на день его рождения

В Самаре военнослужащие 2-й гвардейской армии Центрального военного округа (ЦВО) устроили мини-концерт у дома участника Великой Отечественной войны Николая Степановича Николаева, которому исполнилось 94 года.

Бывшему командиру легендарного танка Т-34, награжденному медалью «За отвагу», предлагалось посмотреть концертную программу через окно своей квартиры, но 94-летний фронтовик пошутил, что он еще не настолько стар и вышел к подъезду со своей женой Тамарой Николаевной. Ансамбль песни и танца Дома офицеров 2-й армии «Волжские казаки» исполнил для ветерана такие песни, как «Прощайте, скалистые горы», «Казаки в Берлине», «Баллада о солдате» и «День Победы».

Праздничное настроение во дворе решил поддержать и заместитель командующего 2-й гвардейской армией полковник Павел Олексюк. Он вместе с ансамблем спел а капеллу для жены фронтовика Тамары Николаевны, у которой брат и отец были казаками и погибли на войне.

«У нас год Великой Победы, это год памяти и славы, мы продолжим в течение года персонально поздравлять ветеранов, как это сделали сегодня», — сказал полковник Павел Олексюк.

Завершился концерт повторным исполнением песни «День Победы». В этот раз песню пели не только ансамбль и заместитель командующего, но и сам Николай Степанович вместе с соседями и зрителями.

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