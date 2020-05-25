25.05.2020 (14:15)

Специалисты войск РХБ защиты ЦВО за месяц продезинфицировали более 300 тыс. квадратных метров территории военных объектов в Новосибирске

Специалисты войск радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты 41-й общевойсковой армии Центрального военного округа (ЦВО) за прошедший месяц провели дезинфекцию военных объектов в Новосибирске на площади более 300 тыс. квадратных метров.

Специальной обработке подверглись здания и внутренние помещения объектов, принадлежащих Минобороны России. Для дезинфекции военнослужащие использовали более 100 тонн специального раствора ДТС-ГК, который распыляли с помощью специального устройства ДКВ-1.

Специалисты РХБ защиты обработали территорию и различные поверхности внутренних помещений зданий, основных и запасных выходов. Кроме этого, при помощи авторазливочной станции АРС-14КВ военнослужащие провели дезинфекцию асфальтированных участков дорог и прилегающей местности.

Справочно:

41-я общевойсковая армия ЦВО дислоцируется на территории Новосибирской, Кемеровской, Омской и Иркутской областей, Алтайского и Красноярского краев, а также Республики Тыва. В ее состав входят мотострелковые, артиллерийские соединения, войска противовоздушной обороны, РХБ защиты и связи.

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