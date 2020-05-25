25.05.2020 (13:15)

Победителем окружного этапа конкурса «Воин мира» в номинации «Эрудит» стала военнослужащая артиллерийской бригады ЦВО из Кузбасса

Победителем окружного этапа конкурса «Воин мира» в номинации «Эрудит» стала военнослужащая артиллерийского соединения Центрального военного округа (ЦВО), дислоцированного в Кемеровской области.

В упорной интеллектуальной борьбе военнослужащая обошла своих соперников в вопросах знания военной истории: хронологии основных событий Великой Отечественной войны, вооружения и военной техники отечественного и иностранного производства, а также военного и политического руководства стран, участвовавших в войне.

Серебро и бронзу военно-исторического конкурса окружного этапа «Воин мира» завоевали военнослужащие дивизий противовоздушной обороны армии ВВС и ПВО из Сибири и Поволжья.

Всеармейский этап конкурса профессионального мастерства «Воин мира» пройдет на базе одной из воинских частей ЦВО в Свердловской области с 29 июня по 4 июня.

Справочно:

ЦВО расположен на территории 29 субъектов Российской Федерации. Кроме того, в его состав входят заграничные объекты: 201-я военная база на территории Таджикистана, объединённая военная база в Киргизии, а также подразделения на территории Казахстана.

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