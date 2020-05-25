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25.05.2020 (11:00)

Для предотвращения распространения природного пожара военнослужащие ЦВО проложили 25 тысяч квадратных метров минерализованных полос в Хакасии

Военнослужащие Центрального военного округа (ЦВО) проложили 25 тысяч квадратных метров минерализованных полос в Горячегорском лесничестве Республики Хакасии для предотвращения распространения природного пожара. Сводные расчеты на бульдозерах Б-170 за сутки создали полосу длиной 5 км и шириной 5 метров, чтобы остановить очаги верхового пожара.

Решение об оказании помощи принял командующий войсками округа генерал-полковник Александр Лапин после обращения главы региона.

Ранее сообщалось, что сводный отряд, в состав которого входят тяжелые бульдозеры на тягачах, прибыл из Абакана до поселка Сарала. Колонна преодолела более 330 километров до пункта назначения. В Орджоникидзевском районе действует пожар площадью более 500 га.

Пресс-служба Центрального военного округа
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