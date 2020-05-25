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25.05.2020 (10:45)

В армейском корпусе Балтийского флота завершена подготовка материальной базы военных полигонов к новому периоду обучения

В армейском корпусе Балтийского флота завершилась подготовка учебно-материальной базы военных полигонов для проведения занятий по боевой подготовке. Всего на нескольких полигонах в Калининградской области подготовлено около 100 учебных мест.

С военнослужащими объединения проводят занятия по соблюдению требований безопасности при организации занятий по боевой подготовке.

Летний период обучения начнется 1 июня и продлится около пяти месяцев. За это время планируется провести более 2 тыс. занятий по основным предметам боевой подготовки.

Отдел информационного обеспечения Балтийского региона (г. Калининград)
Метки:
Балтийский флот
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