25.05.2020 (10:45)
В армейском корпусе Балтийского флота завершена подготовка материальной базы военных полигонов к новому периоду обучения
В армейском корпусе Балтийского флота завершилась подготовка учебно-материальной базы военных полигонов для проведения занятий по боевой подготовке. Всего на нескольких полигонах в Калининградской области подготовлено около 100 учебных мест.
С военнослужащими объединения проводят занятия по соблюдению требований безопасности при организации занятий по боевой подготовке.
Летний период обучения начнется 1 июня и продлится около пяти месяцев. За это время планируется провести более 2 тыс. занятий по основным предметам боевой подготовки.
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