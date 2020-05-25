Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

25.05.2020 (10:30)

На Балтийский флот прибывают первые призывники из Калининградской области

Первые новобранцы призыва «Весна-2020» пополняют ряды армейского корпуса Балтийского флота в Калининградской области.

Все военнослужащие, прибывшие в объединение, проведут первые две недели службы в отдельных помещениях в условиях изоляции.

Новобранцы будут заниматься по индивидуальному плану подготовки. За это время призывники пройдут 10-дневную медикаментозную профилактику противовирусными препаратами, поливитаминами для предупреждения болезни органов дыхания и повышения иммунитета, адаптации к новым климатическим условиям.

Особое внимание новоприбывших будет уделено правилам личной и общественной гигиены.

Всего ряды объединения должны пополнит более 3000 новобранцев.

Отдел информационного обеспечения Балтийского региона (г. Калининград)
Метки:
Балтийский флот , Призывник , Военная служба по призыву , Призыв
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false