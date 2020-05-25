25.05.2020 (10:30)

На Балтийский флот прибывают первые призывники из Калининградской области

Первые новобранцы призыва «Весна-2020» пополняют ряды армейского корпуса Балтийского флота в Калининградской области.

Все военнослужащие, прибывшие в объединение, проведут первые две недели службы в отдельных помещениях в условиях изоляции.

Новобранцы будут заниматься по индивидуальному плану подготовки. За это время призывники пройдут 10-дневную медикаментозную профилактику противовирусными препаратами, поливитаминами для предупреждения болезни органов дыхания и повышения иммунитета, адаптации к новым климатическим условиям.

Особое внимание новоприбывших будет уделено правилам личной и общественной гигиены.

Всего ряды объединения должны пополнит более 3000 новобранцев.

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