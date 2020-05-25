25.05.2020 (10:30)
На Балтийский флот прибывают первые призывники из Калининградской области
Первые новобранцы призыва «Весна-2020» пополняют ряды армейского корпуса Балтийского флота в Калининградской области.
Все военнослужащие, прибывшие в объединение, проведут первые две недели службы в отдельных помещениях в условиях изоляции.
Новобранцы будут заниматься по индивидуальному плану подготовки. За это время призывники пройдут 10-дневную медикаментозную профилактику противовирусными препаратами, поливитаминами для предупреждения болезни органов дыхания и повышения иммунитета, адаптации к новым климатическим условиям.
Особое внимание новоприбывших будет уделено правилам личной и общественной гигиены.
Всего ряды объединения должны пополнит более 3000 новобранцев.
Метки: