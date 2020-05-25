25.05.2020 (13:00)

ЦДРА представил информационно-методическую платформу, где будет освещаться опыт работы специалистов военных учреждений культуры

Методический отдел Центрального Дома Российской Армии имени М.В.Фрунзе на сайте ЦДРА представил информационно-методическую платформу – опыт работы руководителей и специалистов военных учреждений культуры (мастер-класс).

Как отметила автор проекта – начальник группы взаимодействия с военными учреждениями культуры методического Людмила Рынзина, проведение такого мероприятия является большим достижением сотрудников отдела. До этого вопросы распространения передового опыта работы сотрудников военных учреждений культуры впрямую и предметно долгое время не рассматривались и, соответственно, не находили места в электронной информационно-методической платформе. Теперь же с учетом очевидной заинтересованности самих специалистов, прежде всего – руководителей учреждений, не просто раскрывать свои профессиональные секреты, но и делиться принципами организации деятельности в конкретном направлении, этот пробел восполняется.

В данном проекте содержатся 60 видеороликов, присланных из 23 учреждений культуры Западного, Центрального, Южного, Восточного военных округов, Северного и Балтийского флотов, Воздушно-космических сил России, 12-го Главного управления Министерства обороны Российской Федерации.

Наибольшее количество материалов прислали: Дома офицеров Центрального, Западного, Южного военных округов, Балтфлота, Печенгского, Самарского гарнизонов, 96-й Дом офицеров Каспийской флотилии, гарнизонный Дом офицеров (пос. Видяево).

Присланные материалы свидетельствуют, что наиболее часто применяемыми формами работы в настоящее время в учреждениях культуры являются видео-обзоры и экскурсии по залам музеев, патриотические акции, тематические выставки, познавательные беседы, творческие мастер-классы по видам искусств, библиотечные лекции и уроки, литературные встречи, конкурсы рисунков.

Особый интерес в рамках мастер-класса вызвал опыт работы, которым поделились руководители учреждений культуры. Так, начальник Самарского гарнизонного Дома офицеров имени Ворошилова заслуженный деятель искусств России, заслуженный работник культуры России Александр Назаренко в видеоролике живо и увлекательно рассказал об опыте работы ГДО по подготовке и проведению мероприятий, посвященных 75-летию Великой Победы. Стало известно, что коллектив учреждения культуры активно участвует в патриотической акции Минобороны России «Дорога памяти», базу данных галереи пополнили фотографии уже более 3 тысяч 200 ветеранов Великой Отечественной войны – земляков-самарцев. ГДО имеет свой ютуб-канал, где размещены свыше 130 видеороликов мероприятий самых разных жанров и проводятся видеотрансляции концертов и творческих встреч.

Заслуживают внимания и выступления начальника Дома офицеров поселка имени Г.К. Жукова В.А. Попова, начальника Дома офицеров Балтийского флота В.В. Кучера, начальника Дома офицеров Печенгского гарнизона Е.В. Костюниной, начальника 60-го Дома офицеров С.Ю. Зацепиной, начальника 76-го офицерского клуба Сещинского гарнизона Н.В. Филатовой и других специалистов военных учреждений культуры.

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