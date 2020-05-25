25.05.2020 (14:00)

Замминистра обороны РФ Татьяна Шевцова приняла участие в торжественной онлайн-линейке Пансиона воспитанниц

Заместитель Министра обороны Российской Федерации Татьяна Шевцова поздравила выпускниц Московского кадетского корпуса «Пансион воспитанниц Министерства обороны Российской Федерации» с последним звонком в ходе торжественной онлайн-линейки.

В этом году в связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой последний звонок прошел в онлайн-формате. Сегодня акция «Последний звонок – 2020» стала всероссийской. Онлайн-марафон в социальных сетях объединил школьников и учителей со всех уголков России. В формате онлайн выпускников поздравили известные блогеры и медийные персоны, выдающиеся педагоги и школьники, которые поделились с ребятами воспоминаниями о времени, проведенном в школе, об учителях, помогающих и поддерживающих их в школьные годы.

В Пансионе воспитанниц Минобороны России 10 юбилейному выпуску зачитали приказ о допуске выпускных классов к сдаче итоговой государственной аттестации.

Не остались в стороне члены попечительского совета пансиона, общественные деятели, артисты театра и кино, известные музыканты – все те, с кем воспитанницы встречались на торжественных мероприятиях, в рамках творческих вечеров, в литературных гостиных. К поздравлениям присоединились педагоги и воспитатели.

Традиционные памятные перстни воспитанницам этого довузовского учреждения военного ведомства будут обязательно вручены позже, после нормализации обстановки. На позолоченном перстне выгравирована эмблема пансиона в память о годах, проведенных в его стенах. Традиция награждать именными перстнями выпускников императорских гимназий зародилась в 18 веке. В Российской империи выпускникам университетов специально заказывали перстни по случаю окончания учёбы.

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